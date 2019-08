¡URUETA MOHA LES DA LA ESPALDA!, ACUSAN TRABAJADORES

Sindicalizadas acusaron al secretario General de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, de estar de acuerdo con autoridades municipales y abandonarlas en la lucha por buscar que les sean devueltos sus trabajos, pues al acudir a la audiencia a la que citara su líder, éste nunca llegó.

La señora Francisca Ventura Leyva y Sonia Pinzón señalaron que Urueta Moha las citó este miércoles a las 3 de la tarde en su oficina para verificar los avances de las gestiones frente al Ayuntamiento, pero que las abandonó en el camino.

“El señor se enojó porque en el grupo de Whatsapp que teníamos los 9 afectados, comenzamos a preguntarle qué había pasado con el Ayuntamiento y se salió, es terrible que nos haga esto cuando debería ser el primero en apoyarnos, consideramos que está de acuerdo con todo lo que nos hace el Ayuntamiento porque no hay gestión, no hay acuerdos, no le interesa porque él si tiene que comer”, manifestó Doña Francisca.

Por su parte la señora Sonia Pinzón, dijo que ella tiene dos meses que no cobra su quincena, y que ha tenido que contratar a un abogado ante el rechazo de los Tres Poderes por apoyarles.

“Yo tengo tres hijos, a Urueta Moha no le importa las necesidades que nosotros tenemos, cuando estaba Bonilla nos apoyaba, y en esta ocasión, fui a pedirle a Manuel que me ayudara de las cuotas que nos descontaban, y me dijo que es José del Carmen quien está recibiendo las cuotas, pero al acercarnos a él nos lo negó, cuando ellos fueron quienes nos pidieron el respaldo para la huelga y ahora que nos corrieron nos dan la espalda”.