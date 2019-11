USO DE BOCINAS Y TECNOLOGÍA AFECTA A MÚSICOS CAMPECHANOS

Aunque en los últimos meses del año incrementa la contratación de agrupaciones musicales locales, cada año son menos las que tienen trabajo, y es que a decir del secretario general de los Filarmónicos, Alejandro Polanco Caamal, la tecnología ha afectado, ya que muchos prefieren poner sus canciones en una bocina y ahorrar su dinero.

Mencionó que además la actividad de la música ya no se transmite de generación en generación, y es que ahora los hijos de los músicos prefieren estudiar otras cosas antes de dedicarse a tocar.

“Ya los hijos no quieren dedicarse a la música como sus padres, y para que no se vaya perdiendo la actividad, quien aspire a dedicarse a ello deberá hacerse publicidad, para darse a conocer y que la tecnología no lo afecte”.

Alejandro Polanco confío en que en estas fiestas decembrinas y posadas repunten las contrataciones de los músicos, pues dijo que es importante que se apoye el talento local, y que a través de su trabajo pueda mejorar la economía al quedarse el dinero en la entidad.