Vacunas contra covid-19 no se pagarán hasta que se compruebe su eficacia: López Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, manifestó que el medicamento contra covid-19 no será utilizado ni se pagará si no se demuestra su eficacia en la Fase 3 de los ensayos clínicos.

“Un escenario es que el producto no resulte con estas características deseables, no satisfaga los límites de estas condiciones. Si ese fuera el caso, el producto no será utilizado y en términos de contratos no se pagará, excepto las estipulaciones contractuales, que pueden implicar fondos de riesgo, pero en ninguna situación se usará”, expuso López-Gatell.

Manifestó que existen múltiples vacunas y hasta el momento, ninguna de ellas ha mostrado todavía sus cualidades pues no han terminado la fase de investigación clínica, específicamente la Fase 3.

Explicó que en esta fase se pone a prueba decenas de miles de personas para medir la seguridad y eficacia de los productos.