NO VAMOS A ACTUAR DE MANERA ARBITRARIA: AMLO

Andrés Manuel López Obrador prometió que no se va a reelegir, porque es demócrata, cree en las libertades, en la pluralidad, habrá respeto absoluto a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación de las ideas, no cancelará ninguna concesión en radio y en televisión, ni expropiaciones, ni confiscaciones.

“No vamos a actuar de manera arbitraria, autoritaria, vamos siempre a proceder de manera legal para que no haya malos entendidos”, aseguró al decir que es necesario que haya Estado de Derecho, que haya legalidad, porque eso ha impedido que haya confianza y que se avance en el país.

Manifestó su apoyo, respeto y protección a los periodistas, que no haya acoso, que no haya represión, que no se atente contra la vida de los informadores, “vamos a cuidarlos, a protegerlos”.

Recordó que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México respeto a los medios de información, no tuvo problemas con los medios de información, fue respetuoso y así será cuando empiece a actuar como presidente de la República.

Expresó que en lo que tiene que ver político electoral, para hacer la democracia lo más importante es que no predomine el dinero, y dejar como están lo del tiempo de los spots electorales.

Señaló que es violatorio al artículo 41 de la Constitución el spot de niños, es parte de la desesperación, ese mensaje tiene mensaje y “es en contra de nosotros”, tiene que ver con la reforma educativa, es ilegal y se quiere eso, se tiene que respetar la Constitución.

Dijo que se debe de emplear bien los tiempos oficiales, que no todo sea política ni avalar el gobierno, no necesitará de propaganda y se informará lo que es necesario.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México conversó sobre su visión de México en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión en la Ciudad de México.

En otro orden de ideas, informó que si hoy fuesen las elecciones ganaría con 25 puntos de ventaja, es bastante el número de mexicanos que lo apoyan, pero hay quienes crearán de manera artificial la polarizar el voto para las elecciones del 1 de julio, pero no es lo mismo el 2018 al 2006.