VAMOS A DARLO TODO: OSORIO

Después de haber conocido a los que serán los tres rivales de la Selección Nacional de México en Rusia 2018, Juan Carlos Osorio, Director Técnico, y Guillermo Cantú, Secretario General de la FMF, dieron su punto de vista acerca de los equipos con los que se compartirá el Grupo F y lo que esperan de los verdes en la Copa del Mundo.

El primero en hablar fue Juan Carlos Osorio, que dio su punto de vista sobre sus tres rivales:

“Alemania, actuales campeones del mundo, yo creo que no hay más grande, es un reto extraordinario, de ellos tengo el recuerdo de la Copa Confederaciones, también de que faltaron dos de los nuestros mejores jugadores por lesión, esto me ilusiona, la verdad que podemos competir y ojalá jugarles de igual a igual.

“La liga alemana es una de las más fuertes del mundo en este momento y me atrevería a decir que tiene a jugadores muy buenos, entre 25 o 30 de los cuales 20 de ellos son de un nivel muy alto, estos jugadores pueden jugar en cualquier nación del mundo, indiscutiblemente será una gran oportunidad para el fútbol mexicano y en lo personal, fantástico de competir con el mejor.

“Suecia se encuentra actualmente colocado en el número 25 del ranking de FIFA, hay que destacar que en la primera ronda quedaron segundos detrás de Francia en su grupo, pero quedaron por encima de Holanda y Bulgaria, siendo eso un detalle importante, obviamente se va a repechaje ante un gigante como Italia. Me parece que es un equipo que hay que respetar mucho, normalmente en su estructura utiliza un 4-4-2 repliega muy bien, un conjunto con comportamientos defensivos muy pronunciados, atléticos y será un rival difícil.

“Suecia tiene muchos méritos para estar en el mundial, una nación que le da prioridad a los comportamientos defensivos, con un entrenador de mucha experiencia.

“República de Corea, representante de Asia, su técnico es un muchacho joven que viene haciendo todo el proceso con gente joven, dirigió a la Selección Olímpica en Brasil y este año a la Selección Sub-20, por supuesto que conoce muy bien a su grupo pero también con una estructura similar 4-4-1- o 5-4-1. Creo que tenemos grandes posibilidades, vemos dos ideas de juego muy parecidas entre las dos últimas y una envidiable y el ejemplo para muchos, por ello me parece que es un grupo muy bueno para México. Defenderá muy bien y tratará de jugar a transiciones de ataque con jugadores muy rápidos”

¿Cómo calificaría al grupo, el grupo de la muerte le pondría?

“Yo creo que es un grupo muy difícil, pensaba que nos iba corresponder jugar con uno de los grandes y creía que podía ser Brasil, Argentina, Francia, a quien yo considero uno de los mejores, Alemania y Bélgica y más adelante avanzar y encontrarse con España o Inglaterra. En la Copa Confederaciones tuvimos la gran oportunidad de competir contra Alemania, desafortunadamente ese día, recuerdo, no estuvo ni Carlos Salcedo ni Diego Reyes por lesión, tuvimos que replantearnos, ajustarnos y modificar lo que se tenía planificado”.

“No lo voy a descubrir yo, creo que es el mejor equipo del mundo, actual campeón con un proceso envidiable, un entrenador con más de diez años en el cargo que lleva cambiando sistemas, ahora con una estructura diferente con la que jugó en Brasil y le ha dado buenos resultados, además de seguir consolidando jugadores.

Mencionó cuáles eran sus expectativas antes de conocer a las escuadras con las que se enfrentará en el Mundial del próximo año:

“Al final no sabíamos contra quien íbamos a jugar, pero si sabíamos y queríamos encontrarnos con tres ideas de jugo diferentes y será exactamente lo que tenemos en el mundial, tres selecciones nacionales que juegan a un estilo diferente y estaremos preparados para eso”.

Referente a qué tan clave se convierte el ganar ese primer partido con Alemania, respondió:

“Hay quienes piensan que el primer juego lo decide todo, pero hay casos donde no pasa, me parece que no podemos solamente concentrarnos en el primer partido, pero claro que es importante y que nos vamos a preparar para este duelo con certeza porque tenemos la oportunidad de iniciar con el grande, sin restarle a Brasil y Argentina, pero el ranking es contundente y el actual campeón del mundo y eso no se lo puede quitar nadie.

En cuanto a si es accesible soñar con avanzar a la próxima ronda, resaltó:

“Ahora lo más importante es ejecutar el plan de acompañamiento que ha diseñado la Federación Mexicana de Fútbol y el cual ya se conoce todo el pull de jugadores y dónde se hace énfasis fundamental en llegar atléticamente muy bien, independientemente de que jueguen o no en sus clubes, ojalá que jueguen y si no que se encuentren atléticamente bien y en un estado de salud positivo para no perder tiempo en prepararnos físicamente, sino futbolísticamente previo al mundial”.

Finalizó dando su opinión acerca del probable cruce a la siguiente fase, en donde se podría encontrar con un grande, Brasil:

“Sería fabuloso, extraordinario nuevamente juagar contra otro grande y otro de los mejores, vamos a darlo todo”, culminó.