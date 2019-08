VECINOS DEL CAMINO REAL NO QUIEREN PROYECTO DEL TREN MAYA

Habitantes de la colonia “Camino Real” manifestaron su inconformidad por el anuncio de una posible reubicación de ese suburbio que se ubica en las inmediaciones de la estación del Tren en esta ciudad, y piden sea las vías del tren las que se muevan a otro punto, pues aseguran será un riesgo para la integridad de sus más de 500 familias que por ahí pase el Tren Maya.

Asimismo, exigían hablar con Gabriel Escalante, director del proyecto del Tren Maya en Campeche, para que explique el por qué se habla de reubicar a las familias, de lo que se enteraron a través de los medios de comunicación, al tiempo que advirtieron que solo hace acto de presencia una representación de la colonia, pero podrían llegar los 500 afectados.

Una y otra vez insistieron en la reubicación de las vías del tren y argumentaron que el Camino Real no tiene ese nombre por ocurrencia sino porque la zona tiene valor histórico pues por ahí paso la Emperatriz Carlota.

Encabezados por Martha Rosado, Jorge Luis Montoya López y Lourdes Ganzo, afirmaron tener documentos de sus bisabuelos, que datan de 1800, 1850, que acreditan fueron los primeros en llegar y después fue la construcción de las vías del tren, al tiempo que reclamaron no se le dé la importancia ni el valor histórico que afirman tiene ese suburbio.

-No estamos de acuerdo en la reubicación de las familias, nos quieren mandar a Siglo XXIII y es una zona que se inunda, no queremos la reubicación, sino que el Tren Maya pase por otro lados… es lo más sano; nos vienen a vender la idea de que el Tren maya nos va a beneficiar pero es un barrio de pescadores ¿a dónde los van a mandar? Viven a tres pasos de su trabajo, no van a reubicar a la gente en el monte.

Los inconformes aseguraron hay mucho descuido del Gobierno Federal, del encargado del proyecto, Javier García, titular del Fonatur, con quien dijeron también buscarán entrevistarse para que conozca su malestar y negativa a salir de la zona.

-No queremos nos pongan ese proyecto del Tren Maya, va a provocar seguir teniendo problemas de descarrilamientos. Si realmente quieren apoyarnos, que hagan su proyecto fuera de la ciudad. Queremos hablar con Javier García para que nos diga por qué está empeñado en que pase por allá.

-La vía nos ha marginado. La ciudad ha crecido, hay mejoras por todos lados y el Camino Real está abandonado. Cuando se instalaron las vías ya existía el Camino Real. Tenemos documentos que lo comprueban; ahora lo quieren hacer y se les hace fácil. Que se lleven las vías y nos hagan una buena avenida.