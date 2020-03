Vendedores de flores, sin recursos para seguir operando

La baja en un 90 por ciento de sus ventas, obliga a los expendedores de flores y arreglos florales del Mercado “Pedro Sainz de Baranda” a suspender por tiempo indefinido su actividad a partir del próximo domingo, pues no cuentan con recursos para continuar operando y pagar al personal con que cuentan lo que significará la pérdida de 50 empleos en total.

Noemí Mena, Herminia Chay Coyoc y Juan Carlos García, integrantes de la directiva de la Unión de Expendedores de Flores y Arreglos Florales en el mercado principal, se presentaron en Palacio de Gobierno para solicitar el apoyo del gobernador Carlos Miguel Aysa, y entregar su petición por escrito exponiendo su situación y solicitando ayuda financiera.

-No hay ventas y hay que pagar luz, la mercancía se echa a perder y venimos a ver de qué forma nos pueden apoyar, ya sea con préstamos para sacar adelante a la familia; somos once en la Unión y con nosotros había 50 trabajadores, y ya quedan pocos que en breve tendrán que irse. No hay dinero pero si familia que mantener.

-Las ventas no son ni del 10 por ciento y ya llegaron del mercado a pedirnos que cerremos… el gasto semanal es del orden de los 15 a 20 mil pesos, dependiendo de los eventos que haya pero ahorita todo está suspendido; no hay capital que aguante este ritmo y tratamos de mantenernos por los empleados.