Verificarán que comercios cumplan los lineamientos para la venta de alcohol

En tanto a nivel nacional el porcentaje es de seis puntos, Campeche registra 1.2 y 1.3 de epidemia activa; la entidad tiene 70 casos activos reportados por lo que “tenemos una transmisión prácticamente de uno a uno, no más”, señaló la Secretaría de Salud.

Advirtió que con la reactivación de la venta de bebidas alcohólicas, el establecimiento que incumpla las reglas, se hará acreedor a una suspensión temporal o definitiva.

Agregó suspender la Ley Seca no es permiso de movilidad y pidió a la población no salir a la calle si no tiene motivo porque aún no es el momento al tiempo que puntualizó la venta de bebidas alcohólicas no es invitación a consumir sino parte de un proceso económico paulatino; pidió a la población no socializar, no tener reuniones.

Indicó durante la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas se realizaron más de 367 operativos en conjunto, se llevaron más de 500 mil inspecciones y se clausuraron 83 establecimientos de manera temporal y advirtió que de identificar incumplimiento que amerite sanción o clausura, será definitiva.

Afirmó Campeche es el Estado con menor ocupación hospitalaria a nivel nacional, lo mismo que de ventiladores; las cifras más bajas de hospitalizados en todas las instituciones públicas de salud, los números más bajos de contagio, por ello ninguna medida sanitaria se suspende y se realizarán inspecciones para constatar su cumplimiento.

Más adelante, recordó se espera un rebrote de covid-19, pero se buscará sea lo menos significativo y está en espera de 300 mil vacunas para su aplicación a partir del mes de octubre.