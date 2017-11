VIDEO VIGILANCIA AUMENTARÁ SEGURIDAD DURANTE EL BUEN FIN

Con el inicio del Buen Fin, mañana 17 de noviembre, se extremarán precauciones mediante las cámaras de video vigilancia instaladas en la entidad esto por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes las operan a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad e Inteligencia (C5).

El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche (CESP), Manuel Lanz Novelo, hizo énfasis en que se vigilará el correcto funcionamiento de estas, en especial aquellas que se encuentran frente a los comercios, Centro Histórico, bancos y cajeros automáticos.

-Hay que recordarle a la ciudadanía que extreme precauciones, como no hacer ostentación de que están retirando fuertes cantidades del banco, que utilicen de preferencia las transferencias bancarias, que no vayan solos a los cajeros a altas horas de la noche. Siguiendo estas recomendaciones no tendrán problemas este Buen Fin, ni en los próximos días que vienen por la época navideña y aguinaldos, finalizó.