SEXY BAILE DE ALBAÑIL A RITMO DE “INTO YOU” DE ARIANA GRANDE

Internet y las redes sociales catapultaron a la fama al trabajador de la construcción, el canadiense Tony Restrivo, quien gracias a la estrella Ariana Grande y sus pasos de baile sensuales que realiza en el video, logró alcanzar la fama.

La esposa de Tony lo grabó sin que éste se diera cuenta, ya que los pasos que hacia al sonar el sencillo de Grande eran muy sensuales y la facilidad que mostraba para bailar.

Sandy Zaza fue la culpable de que el videoclip llegara a manos de Ariana Grande, pues se compartió cientos de veces en Facebook con el mensaje “He’s gonna kill me but I couldn’t resist’ (Me va a matar, pero no pude resistirme), escribió la esposa.

Cabe mencionar que el video se viralizó luego de que la cantante lo compartió en su cuenta de Instagram con el mensaje “Hell Yeah Dude #thathkick #mood”.