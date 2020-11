Videos demuestran que no hubo agresión hacia la diputada Selene Campos

Con tres videos cortos en los que se observa la llegada y salida de la diputada Selene Campos Balam sin ser objeto de agresión física alguna, la dirigencia estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) desmiente las acusaciones que la legisladora morenista hiciera en contra de José Luis Flores Pacheco, coordinador parlamentario de ese instituto político en el Congreso del Estado.

Lo anterior en conferencia de prensa encabezada por Patricia León López, secretaria general en funciones de presidenta, a quien acompañaron René Ce Ku, enlace territorial de MORENA en Hopelchén y el representante del área jurídica, Antonio Olan Qué, en la que se afirmó se busca denostar y calumniar a Flores Pacheco.

León López manifestó que se han mantenido serenos, tolerantes y respetuosos ante las agresiones que aseguró ha habido en su contra, pues el partido MORENA es un movimiento muy amplio, de inclusión, respeto y tolerancia, y entienden haya gente que se enoja y hace comentarios.

Agregó ahora se defenderán de manera legal, con las demandas correspondientes tanto ante la Comisión de Honor y Justicia de su partido, por violentar los disposiciones que rigen a ese instituto político y sus militantes, y posteriormente ante las autoridades judiciales, por los delitos de odio, calumnias y amenazas.

Ce Kúexplicó se trataba de una reunión en la que no había relación alguna con la diputada Campos Balam, y de quien afirmó recibió una llamada la noche anterior en la que le exigía invitarla o habría consecuencias.

Presentes en la conferencia, un grupo de morenistas que estuvieron en la reunión de Enlace Territorial, aseguraron no hubo agresión física alguna a la legisladora local, y consideraron que si no había invitación no debió asistir.