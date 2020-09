Vin Diesel debutó como cantante con el tema “Feel Like I Do”

Vin Diesel decidió dar el salto a la música y presentó el single “Feel Like I Do” junto al productor noruego Kygo.

“Durante mucho tiempo, he prometido que lanzaría música, animado por ustedes, para salir de mi zona de confort”, publicó el actor en su cuenta de Instagram, donde tiene 65,9 millones de seguidores.

“Gracias por creer en mí. Como siempre, espero hacer que estén orgullosos de mí”, expuso.

“No te conozco pero pareciera que sí, y me quedé congelado cuando entraste en la sala, porque cada palabra tuya me revuelve el interior, no te conozco pero pareciera que sí”, interpretó Vin Diesel.