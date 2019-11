VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL NO ES REDITUABLE PARA CONSTRUCTORES

Tras señalar que los constructores campechanos no desarrollan vivienda de interés social porque la inversión que deben realizar en materia de urbanización es prácticamente la misma que para viviendas de mayor costo, Tirso García Sandoval, secretario de Planeación, indicó el Gobierno del Estado y la Comisión para el Desarrollo de Vivienda (Codesvi), trabajan ya en alianzas en temas de reserva territorial y tratar de abaratar un poco el costo de la tierra.

-Es un tema de economía en donde los propios constructores nos han expresado lo costoso, lo oneroso que es hoy por hoy hacer la inversión en infraestructura –dijo.

-El Infonavit tiene programas de financiamiento que son muy positivos, sin embargo, este programa de financiamiento va dirigido hacia el desarrollo de la obra civil, es decir, hacia la construcción de la vivienda.

-Empero, la urbanización, las terracerías, alumbrado público, el trazado y la construcción de calles, las plantas de tratamiento, las tecnologías verdes, corren a cargo de la propia empresa, de los empresarios y necesitan de un capital importante antes incluso de empezar a construir las viviendas –señaló.

-Son grandes inversiones que precisamente el Gobierno del Estado con la Codesvi están trabajando ya en alianzas en temas de reserva territorial, incluso, para tratar de abaratar un poco el costo de la tierra, el costo de la urbanización o coinvertir en un momento dado con las empresas para que a fin de cuentas tengamos disponibilidad de vivienda.

Manifestó el problema es que no hay disponibilidad de vivienda porque las constructoras no hacen vivienda de interés social, porque no les es redituable porque la inversión prácticamente es la misma para una vivienda de interés social que para una vivienda residencial.

-Estamos trabajando sobre mecanismos para tratar de detonar estas inversiones, hacer “puenteos”, hacer financiamiento para que se animen los empresarios y haya disponibilidad de esta vivienda –finalizó.