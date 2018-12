YA HAY CASOS DE CÁNCER BUCAL EN PERSONAS DE 40 AÑOS, ALERTAN

El consumo excesivo del alcohol y el cigarro han repercutido en el rango de edades en las que comúnmente se presentaban casos de cárcel bucal, y es que hasta hace unos años, esta enfermedad la sufrían personas entre los 50 y 60 años de edad, pero desafortunadamente, en la actualidad, hay quienes desde los 40 ya la padecen, manifestó el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, Enrique Chi Turriza.

“Esta enfermedad ha ido en aumento en la población mayor de 40 años, antes teníamos personas de 50 a 60 años pero ha ido disminuyendo, entre los factores más predisponentes son el alcohol y el tabaquismo, y muchas de las personas jóvenes fuman y toman a la vez, entonces eso hace que el problema se presente antes”.

Dijo que el tratamiento que se sigue es doloroso, pues una persona presenta síntomas hasta que la enfermedad ya está avanzada, y cuando se somete a un procedimiento especial es difícil que se pueda reponer del cáncer, incluso existe el riesgo de que este mal se transmita a otras partes del cuerpo.

“Hay algunas heridas que tardan más de 15 días en cicatrizar y la persona que padece el cáncer no presenta dolor, lo que hace que no se dé cuenta, o no le de mucha importancia, en algunos casos hay ulceraciones, tumoraciones, desafortunadamente cuando el paciente ya tiene el cáncer está en estados muy avanzados y es muy difícil que tengamos un tratamiento que sea eficaz”.