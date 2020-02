Ya no hay cobranza extra judicial ni desalojos en el Infonavit

En el estado de Campeche el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene 3 ml 800 acreditados que se encuentran en cartera vencida, de los que mil 800 corresponden al municipio de Campeche, informó su delegado Rafael Lezama Minaya, quien destacó se buscan alternativas para quienes no pueden cumplir o no tienen un empleo.

-Hoy, en esta administración también prevalece la cobranza social, administrativa, ya no hay cobranza extra judicial, es decir, ya no hay desalojos; buscamos todas las opciones para que aquellos acreditados que no cuentan con un empleo o tienen muchas dificultades para pagar su mensualidad, y es que hay algunos casos en los que es difícil reducir el factor de pago, hemos hecho convenios.

-Por ejemplo, con el Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría del Trabajo se les vincule y encuentren un empleo y puedan salir de la cartera vencida –destacó y aseguró se mantiene contacto constante con los derechohabientes, a quienes se les pide se acerquen al Instituto y “nos digan la verdad para ver cómo los vinculamos” pues hay colaboración con el Gobierno Federal.

-Ha habido muchos casos en los que el beneficiario está en cartera vencida, tienen acceso a programas sociales y se les vincula, estamos seguros en los próximos meses reducir esa cartera pero es necesario que la gente se acerque para atenderlos.

A pregunta expresa, Lezama Minaya consideró que quienes han caído en cartera vencida representan alrededor del diez por ciento del total de beneficiarios que indicó son 29 mil acreditados, aproximadamente y en cuanto al monto, señaló es alto, sin embargo, “preferimos en esta administración tener los números reales a estar maquillando cifras como se hacía antes…”.

-Con la cobranza social vamos a lograr reducirla porque estamos poniendo muchas opciones al alcance de los acreditados y, en conjunto y colaboración con todas las instituciones, lo vamos a lograr – reiteró.