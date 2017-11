¡YA PUEDES IMPRIMIR TUS FOTOS DESDE TU SMARTPHONE!

Sprocket, la impresora portátil de HP, ya está disponible en México, y con este gadget, los usuarios podrán imprimir sus fotos desde redes sociales o galerías de sus dispositivos móviles.

Las imágenes enviadas al pequeño gadget a través de Bluetooth serán impresas en un minuto en formato ultra compacto de 5 x 7.6 centímetros en un papel de 170 gramos.

ZINK Zero Ink es la técnica de impresión térmica que no requiere tinta, mismo que usan impresoras como Zip de Polaroid con la que Sprocket impregna al papel de colores vibrantes a prueba de manchas, agua y que no pierden su intensidad con el tiempo, además de ser adhesivas.

A través de la app móvil para iOS y Android, se pueden editar fotos con filtros, marcos, stickers, textos y emojis, para después imprimirlas con la impresora de bolsillo HP Sprocket.

HP Sprocket se puede encontrar en centros departamentales de México, así como en diferentes tiendas en línea a un precio sugerido de 3 mil 500 pesos. De acuerdo con la marca, este dispositivo se encontrará con descuento durante el Buen Fin.

Lo único que se necesita adicional es un paquete de papel para imprimir, el cual tiene un precio aproximado de 220 pesos por 20 hojas.