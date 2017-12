¡YA PUEDES VER VIDEOS QUE YOUTUBE BLOQUEA EN MÉXICO!

Seguro te has encontrado algún día con una página de internet, o video de Youtube que despliega un mensaje que te dice que no está disponible en tu región, y que por lo tanto, no puedes verlo.

Las políticas de reproducción o permisos de ciertos contenidos en algunas regiones son bloqueados por las empresas o los prestadores de servicios, un problema real, que aunque no te arruinará el día, en ocasiones podría no tener mucho sentido.

Afortunadamente, existe una herramienta gratuita en la tienda del navegador Chrome de Google, que modifica tu VPN y hace que puedas abrir cualquier página con restricción de región, tan solo instalando su servicio.

Se activará automáticamente cuando detecte un bloqueo por región.

Ultra VPN es una extensión que genera cambios de región, para evitar que cualquier página sea bloqueada en tu computadora, siempre y cuando utilices Google Chrome.

Para utilizarlo debes dar clic aquí, instalarlo (por supuesto, siempre utilizando Chrome como navegador), y listo.