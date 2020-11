Yalitza Aparicio hará su debut como conductora en los Latin Grammy

Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por “Roma”, y la actriz y cantante de origen mexicano Ana Brenda Contreras serán presentadoras en la próxima edición de los Latin Grammy.

La Academia Latina de la Grabación informó que Aparicio y Contreras presentarán el espectáculo junto al artista mexicano Carlos Rivera y suplirán así a la puertorriqueña Roselyn Sánchez, que sufrió una caída a comienzos de mes y no podrá acudir a la gala.

“Es mi primera vez como presentadora y estoy realmente entusiasmada de formar parte de una ceremonia de premios tan importante”, declaró Aparicio a la revista Entertainment Weekly.

Cuando me llego la noticia alguien me dijo; “Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila.” Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los @latingrammys al permitirme estar junto con @anabreco y @_carlosrivera conduciendo la 21.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY. Nos vemos el 19 de Noviembre. Súper “Una raya más al tigre equipo”. @pimientafilms @ger.parra @sophielopez

Entre los artistas que participarán en la ceremonia se encuentra Ricky Martin, J Balvin, Anitta, Juanes, Rauw Alejandro, Camilo, Leslie Grace, Lupita Infante, Ivy Queen, Natalia Jiménez, Mariachi Sol De México de José Hernández, Jesús Navarro, José Luis Perales, Prince Royce y Carla Morrison

Cabe destacar que esta edición de los Latin Grammy se celebrará el 19 de noviembre con una gala especial desde distintas partes del mundo debido a la pandemia del coronavirus.

Bajo el lema “la música nos humaniza”, esta edición de los Latin Grammy conectará con ciudades de todo el mundo para contactar con los premiados y retransmitir las actuaciones musicales.