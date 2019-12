YANET GARCÍA IMPACTA CON CONTROVERSIAL ATUENDO NAVIDEÑO

Una de las conductoras más sensuales de la televisión mexicana es Yanet García, “la chica del clima” impactó con un atuendo navideño para celebrar el inicio de diciembre.

La regiomontana de 29 años de edad dejó sin aliento a sus seguidores de Instagram al publicar una fotografía usando un suéter navideño, pero lo que más causó controversia fue que “la chica del clima” al parecer posó sin ropa interior.

Yanet García acompañó esta fotografía con una reflexión.

“Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuales eran los factores que destruyen al ser humano. Tranquilo y sereno respondió así: La Política sin principios, el Placer sin compromiso, la Riqueza sin trabajo, la Sabiduría sin carácter, los Negocios sin moral, la Ciencia sin humanidad y la Oración sin caridad. La vida me ha enseñado que la gente es amable, si yo soy amable; que las personas están tristes, si estoy triste; que todos me quieren, si yo los quiero; que todos son malos, si yo los odio; que hay caras sonrientes, si les sonrío; que hay caras amargas, si estoy amargado; que el mundo está feliz, si yo soy feliz; que la gente se enoja, si yo me enojo; que las personas son agradecidas, si yo soy agradecido.La vida es como un espejo: Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante mí.” “El que quiera ser amado, que ame”.