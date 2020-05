Yanquis participa en subasta benéfica

Mientras Estados Unidos sigue batallando contra la propagación del coronavirus, el socio mayoritario de los Yanquis de Nueva York, Hal Steinbrenner, aceptó el “All In Challenge,” ofreciendo una experiencia que muchos aficionados querrán vivir.

Respondiendo a un reto del CEO de los Marlins, el ex capitán yanqui Derek Jeter, Steinbrenner ha conformado un paquete en el cual el beneficiario participará en una práctica de bateo en el terreno del Yankee Stadium y luego lanzará el primer pitcheo previo a un juego de los Yanquis en casa.

El ganador y tres invitados disfrutarán del juego desde unos privilegiados asientos del Legends Club, y cerrarán su inolvidable día llevándose a casa la tarjeta de las alineaciones del juego, autografiada por el manager de los Yankees, Aaron Boone, y algunos integrantes del lineup titular.

“Absolutamente acepto el reto de Derek Jeter. Es dirigida hacia una increíble causa”, dijo Steinbrenner. “Ha habido mucha gente afectada por el coronavirus y muchos necesitan ayuda. Los Yankees de Nueva York se enorgullecen de formar parte de esto”.

Las ganancias recaudadas por la subasta All In Challenge irán directamente, en su totalidad, a las organizaciones Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry. La subasta aceptará ofertas hasta el 21 de mayo.

Steinbrenner retó a John W. Henry de los Medias Rojas de Boston, Fred y Jeff Wilpon de los Mets de Nueva York y a YES Network a crear sus propios paquetes de subastas.