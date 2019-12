YO NO QUIERO HOMENAJES, DICE RAPHAEL

El cantante español Raphael dijo que considera innecesario que le haga algún homenaje, mucho menos cuando no ha muerto y aún puede interpretar sus canciones.

“Yo no quiero homenajes que no me he muerto. Esas cosas son mías, que las sé hacer yo”, dijo el español a los medios de comunicación.

Señaló que le falta mucho tiempo para que piense en el retiro, “Me retiraré cuando me toque, cuando yo crea que es el momento. No haré giras de despedida y eso porque no podría soportarlo, yo estaría llorando todo el día. Entonces, como no estoy dispuesto a sufrir, el día que yo decida que esto se terminó, llamaré a la oficina y diré se terminó y ustedes dirán: ‘¿Dónde se ha metido este choco, que no da la cara últimamente?’, pero lo que sí puedo asegurar a todos es que yo me iré como vine, en perfectas condiciones, de verdad”, comentó.