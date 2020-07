Zara retira su bolsa “Shoper Rayas” tras críticas

Luego de que en redes sociales se convirtieran en tendencia, acusada de apropiarse de la cultura mexicana, la empresa Zara, retiró de sus tiendas sus bolsas Shopper Rayas.

Desde que salieron a la venta, los mexicanos lanzaron consignas en redes, ya que son similares a las bolsas de mandado que se comercializan en el país.

Además, las redes sociales se llenaron de memes pues se consideró un plagio de diseños mexicanos sin darles ningún crédito o beneficio, y peor aún, ante los altos costos del producto.

Aunque las Shopper Rayas, fueron retirados de su página en México, en la de españa siguen estando disponibles en 22.95 euros, 589.07 pesos mexicanos.

Cabe destacar que no es la primera vez que Zara se ve envuelta en escándalos, ya fue acusada de racismo al colocar mensajes como “White is the New Black”.

En 2007, lanzó un bolso con esvástica figura relacionada a una ideología de odio, como el fascismo.