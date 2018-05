ZIDANE: TENEMOS LA MISMA ILUSIÓN Y HAMBRE

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane compareció en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid en el “Open Media Day”, y ahí el técnico blanco analizó la final de la Champions League contra el Liverpool: “No sé el hambre del rival, pero sí te puedo decir que nosotros siempre tenemos la misma ilusión porque este club siempre la tiene. Nadie nos puede decir que nosotros tenemos menos hambre que los demás. Somos el Real Madrid y este club es lo que tiene. Siempre queremos más y vamos a darlo todo para hacerlo de la mejor manera”.

“Tenemos una ilusión tremenda. Cómo me puedes decir que vamos a tener menos hambre que el rival. Eso no existe. Ellos se van a matar y nosotros lo sabemos. Hicieron una gran temporada y en cualquier momento te pueden meter en dificultades. No hay sorpresas y los dos equipos nos conocemos muy bien”, expresó.

“Es un buen conjunto, llegaron a la final y se la merecen como nosotros. Debemos preparar bien el partido, ver los defectos del adversario e intentar hacer daño al rival. Es un partido y fuera de nuestra casa y de la del rival. Estamos preparados y no vale para nada tener más experiencia. Es un partido y debemos demostrar que queremos ganar”, dijo.

“Es una final. Los dos queremos ganar. No significa nada que ganáramos el año pasado y ellos lleven 11 años sin llegar a la final. Queremos ver un buen partido de fútbol y nosotros vamos a darlo todo”, aseguró.

“Es siempre lo mismo. Llegar a la final ya es increíble porque es muy difícil. Ganar las dos primeras finales de la Champions fue espectacular, con sufrimiento. En las eliminatorias jugamos con los mejores de Europa y eso tiene un valor importante y más teniendo en cuenta las dificultades que tuvimos durante la temporada”, subrayó.

“Estamos en la final y nos quedan cuatro días para prepararlo bien. Lo más difícil es llegar a la final. Este año ha sido muy complicado y ganar fuera de casa no nos aseguró nada. Este equipo nunca va a bajar los brazos”, recalcó.

ELOGIA A CRISTIANO

“Un jugador pasa por momentos complicados, pero cuando él no marca no se pone nervioso. Sabe que el próximo partido va a marcar dos o tres goles. Eso pasó este año. Por eso es el mejor. Hay jugadores a los que la presión les puede costar y a otros no. Él es uno de ellos. Cuanto más le critiques, cuidado. Soy de naturaleza tranquila y al final es mejor tener a Cristiano Ronaldo de tu lado porque es el mejor y lo demuestra cada año. Tendrá máxima importancia porque es el mejor”, afirmó.