ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES NO SON PROYECTO “FIFI”: SEDECO

Luego de señalar que no se ha desechado por completo la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), y que hay la esperanza de que se pongan en marcha sin importar tengan otra denominación, el secretario de Desarrollo Económico y Comercial (Sedeco), Domingo Berzunza Espínola indicó no ha habido ningún comunicado oficial sobre el tema y se pugna porque sean los Estados los que se hagan cargo de su administración si el Gobierno Federal no quiere hacerlo.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal señaló que para ello tendría que erogarse la ley, que pase por el Congreso de la Unión y lo aprueben las dos terceras partes de los legisladores federales.

-Lamentamos el que el Presidente se haya pronunciado de esta manera y pensamos no existe otro proyecto en el Sureste Mexicano que pueda impulsar la industria y la transformación y las manufacturas de la manera en que la Zona Económica Especial lo plantea y que justamente era el proyecto que estábamos impulsando para diversificar la economía.

Indicó que el Tren Maya es un proyecto de infraestructura ferroviaria, no de desarrollo económico y añadió que desde la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo (AMSDE) se trabaja en el tema con cada uno que tiene una Zona Económica Especial para tener esquemas.

-Se habla de un nombre diferente pero la verdad es que así se llama el modelo; hay más de cuatro mil ZEE en el mundo –puntualizó- y citó varios de los países que cuentan con ellas y afirmó “no es un modelo “fifi” ni “neoliberal” sino un modelo que incluso la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, impulsa y tiene una unidad específica para ello.

Berzunza Espínola apuntó que confían que el diálogo, la negociación y la sensatez logren hacer que el nombre se respete, por lo que se mantienen las pláticas con la Secretaría de Hacienda y cada entidad pugna por que, si la Federación no quiere hacerse cargo de su administración, lo hagan los Estados.

-Pensamos que hay esperanza, la mesa no se ha cerrado pese a la declaración del Presidente, no se ha instrumentado ninguna acción legal y tendría que haber una extinción de declaratoria para que pudiéramos dar por “muertas” las ZEE y, además, tendrían que extinguir también la ley en la materia.

Destacó que esto daría una ventana de tiempo y de manera semanal tienen reuniones con actores diferentes del Gobierno Federal, sobre todo con Hacienda, con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía y se piensa que pudiera reconfigurarse el proyecto en cuyo marco se pudiera incluir aspectos que no tiene el proyecto original.