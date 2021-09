7 años del caso de Ayotzinapa

Guillermo Fernández, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), menciona que tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa esto representa un caso emblemático, no solo en el país, sino en todo el mundo… “Lo dramático es que se trata de sólo un caso más de 90 mil”.

“Hay que reconocer que con el paso del tiempo es muy difícil que respondan a las expectativas de los familiares, pero hay que ver hacia dónde avanza la investigación” mencionó. Pese a que por aportaciones de inteligencia se han identificado a dos estudiantes, todavía hay deficiencias en el caso, como la lentitud para complementar las órdenes de aprehensión y extracción o recuperación de pruebas.

Cabe mencionar que Fernández-Maldonado considera que se deben investigar a ex funcionarios, por su desempeño en la primera etapa de investigación, así también la ONU-DH advirtió que ““hay evidencia de que no sólo la ruta de investigación no iba en el sentido de hallar a los culpables, sino que se sumaron violaciones como la tortura y tratos crueles, un enorme obstáculo para el estado de derecho que derivó en la impunidad”.