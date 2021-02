Abogado de Vicente Fernández Jr. reveló que Karina Ortegón amenazó al cantante con publicar fotos íntimas

Guillermo Pous, abogado de Vicente Fernández Jr, aseguró que Karina Ortegón, ex pareja del cantante, amenazó con publicar imágenes íntimas en las que aparecían los dos, y editarlas con algún tipo de programa para poner en duda sus preferencias sexuales y generar un escándalo.

El abogado relató que todo comenzó cuando Ortegón le pidió dinero a su ex esposo para impedir que se filtraran unas fotografías en las que aparecía su hija desnuda.

Él se negó a enviarle efectivo, y ella entonces le advirtió que le atacaría de alguna forma para dañar su imagen pública.

“(Karina) le dijo (a Vicente) que necesitaba dinero para detener un asunto personal de su hija, donde lamentablemente se filtran fotografías de su hija desnuda, pero le dijo: ‘o me das dinero para detener este asunto, o yo voy a ver la manera de atacarte’; como si eso hubiera sido un error por parte de Don Vicente”, declaró Pous a Ventaneando.

“La señora trató de extorsionar a Don Vicente diciendo que le tenía una gran sorpresa, y que si no cedía a sus pretensiones, (publicaría) una serie de fotografías que tenía en situaciones personales o íntimas entre ellos dos. Dijo la señora: ‘esto yo lo puedo manipular para hacer pensar que Vicente tiene preferencias diferentes’. Entonces, cuando se lo platiqué a Don Vicente, él se rió y dijo: hombre, que saque las fotografías y que diga lo que quiera, es evidente que ni me afecta ni me preocupa porque además no es cierto”, expuso.