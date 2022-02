Actos violentos rusos serán denunciados ante la Corte Penal Internacional

Dmitro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, indicó que su país ha empezado a recoger hechos sobre las acciones de las fuerzas armadas rusas y los enviará a la Corte Penal Internacional (CPI).

“Los ataques rusos contra un jardín infantil y un orfanato son crímenes de guerra y violaciones del Estatuto de Roma“, declaró Kuleba a través de su cuenta de Twitter, donde anunció unos cuantos hechos que serán enviados a la CPI.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable.

