Acusan a Chabelo de pedir sexo durante un casting

En las últimas horas se revivieron las acusaciones de Alexandra Beffer en contra del Amigo de todos los niños: Chabelo.

Y es que hace algunos meses, Beffer acusó directamente al conductor Xavier López ‘Chabelo’ de acosarla sexualmente.

En una entrevista para TVNotas, la actriz habló de las dos malas experiencias que tuvo con ‘Chabelo’ cuando era joven.

La primera ocurrió cuando Beffer tenía solo ocho años. Relató que cuando era niña asistió al centro de convivencia infantil de Chapultepec y ahí se encontró con el conductor de ‘En familia con Chabelo’.

Emocionada, se acercó al saludarlo. No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo. Me dijo ‘Pinche escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin***do”.”

Indicó que cuando quiso relanzar su carrera acudió a él en busca de ayuda, quien le hizo propuestas ‘grotescas’

En la audición le mostró sus fotos a Chabelo y él respondió haciéndole propuestas que Beffer califica como “grotescas”.

“Le dije que (regresar a la televisión) era muy importante porque tenía la preparacion necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él y me respondió: De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire”.