Acusan a Marilyn Manson de abuso sexual, cantante se defiende

Marilyn Manson refutó las diversas acusaciones de abuso sexual, físico y emocional impuestas contra él por la actriz y ex novia Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres.

A través de Instagram, el cantante calificó las declaraciones de “horribles distorsiones de la realidad”.

“Mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con parejas de ideas afines”, expuso.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió Wood en Instagram el lunes.

“Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, publicó la actriz de 33 años, que tuvo una relación con el músico cuando ella tenía 19 y él 38, en 2010.

No fue la única, otras cuatro mujeres se presentaron con historias similares contra el cantante.

“Me ataba y me violaba”, alegó una mujer llamada Gabriella. “Lloré en el piso de la habitación del hotel y cuando lo miré, estaba sonriendo”.

“Hubo abuso, violencia sexual, violencia física y coacción. Todavía siento los efectos todos los días. Tengo terrores nocturnos, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y sobre todo un TOC paralizante”, publicó Ashley Morgan, para la revista Vanity Fair.

“Me hizo sentir como si me cortara, me quemara, era lo nuestro”.