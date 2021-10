Adele y su nueva canción prometen éxito total

El día de ayer por la tarde noche Adele presentó la primera de las canciones de su nuevo álbum “30″, un proyecto que esperábamos por mucho tiempo y que promete ser un éxito total.

Seis años después de su último álbum, la cantante británica reveló el miércoles que “30” saldrá a la luz el 19 de noviembre. Pero antes, su primer sencillo, “Easy on Me”, debutó con gran repercusión en todas las plataformas digitales.

Su Twitter estalló cuando publicó una foto del previa de su nueva canción y un enlace directo a YouTube.

El videoclip que ya está cerca de los treinta millones de reproducciones en apenas unas horas, arranca con un graznido de gaviotas y Adele hablando por teléfono en una conversación que termina interrumpida por la falta de cobertura, o de comunicación si lo hilamos como metáfora de su divorcio, sin duda fuente de inspiración para la letra, en la que Adele pide a alguien que se porte bien con ella (‘go easy on me’) y acepte su decisión de anteponer su felicidad ante todo, incluido el matrimonio.

«Cuando ambos estamos tan profundamente atrapados en nuestros caminos / No puedes negar lo mucho que lo he intentado / He cambiado quién era para que los dos fuéramos lo primero / Pero ahora me rindo (…) No hay nada bueno en este río en el que me he estado lavando las manos desde siempre / Y hay esperanza en estas aguas, pero no puedo nadar cuando me estoy ahogando».

