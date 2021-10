Ahora dice Rosario Robles que le piden que acuse a exfuncionarios

En una entrevista que hubo entre Rosario Robles y el periodista Héctor de Mauleón, la exfuncionaria afirmó que se le pidió acusar al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex funcionario Luis Videgaray para tener beneficios como Lozoya.

Se dice que aquel exfuncionario soltó la sopa en contra de otros colegas para que no pisara la cárcel y hasta el momento así se ha mantenido, libre como el viento. Eso fue lo que mencionó Rosario Robles en su entrevista, destacando que le querían hacer lo mismo que Lozoya.

“Hubo una propuesta, yo no sé si directamente venía del abogado que en ese momento estaba siguiendo alguno de los casos, que me pedían concretamente que incriminara a personalidades del gobierno anterior y yo por supuesto no estoy dispuesta a incriminar a nadie en situaciones que son absolutamente falsas”. Mencionó Robles.

De acuerdo con lo mencionado en la entrevista aquellas personas son el expresidente y el exsecretario de Relaciones Exteriores, que anteriormente habían sido mencionados por Lozoya; pero no termina ahí, supuestamente la Fiscalía General de la República podría abrir una carpeta de investigación por presunta delincuencia organizada en contra de los exfuncionarios.

Rosario Robles asegura que ella está en prisión preventiva por venganza política, sin embargo, de lo que se le acusa dice lo contrario.