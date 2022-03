Alcaldesa ejerce violencia política y de género contra regidores, afirman

Regidores del Ayuntamiento de Campeche hemos sido objeto de violencia política, económica y de género por parte de las autoridades municipales; cinco de oposición y dos del partido naranja, aseguró la décima regidora Patricia Rodríguez Reyes, luego de abandonar la junta de trabajo en la que se presentaba el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021 -2024.

Aseguró el problema se detonó con la llegada de la alcaldesa a la reunión en la Sala de Cabildos “4 de Octubre”, pues sin respeto alguno les pidió que se callaran, pues solo acudían para pelear, luego de recibir información sobre el contenido del documento, y expresar sus dudas.

-Salió de su oficina y toda inmadura y ridícula dijo: ¡ya siéntense, ustedes puro pelear hacen, ya siéntense, cállense! Y lo dice en voz alta, caminando, ¿No parece una niña?, pero ¡la ubicamos! Me retiré porque no es un jardín de niños para que yo corrija a menores de edad; ¡era un órgano de Gobierno!

Indicó la molestia se generalizó cuando les pidieron cumplir con las gestiones de la Comuna, lo que indicó no es posible porque “nos banquean, nos mandan al baúl, no las responden, nos dicen que no hay recursos”.

Agregó, el octavo regidor, Ignacio Muñoz Hernández, reclamó debe haber recursos porque se aprobó un crédito.

Indicó fueron dos horas de análisis, pero la llegada de la Edil puso fin al intercambio de información que afirmó había transcurrido con tranquilidad, y ante la actitud de Rabelo de la Torre, abandonó el lugar, seguida del regidor priista Ignacio Muñoz.

Rodríguez Reyes afirmó son al menos siete regidores que están inconformes con la actitud de la Alcaldesa, no solo los de MORENA, también de MOCI y del PRI, entre los que están Víctor Enrique Aguirre Montalvan, primer regidor; Diana Luisa Aguilar Ruelas, cuarta regidora; Ian Ignacion Valladares Mac-gregor, quinto regidor; José Ignacio Muñoz Hernández, octavo Regidor; Rosalinda Martín Castillo, onceava regidora; Antonio Olán Qué, noveno regidor; y la regidora Ana Mex.

Agregó manifestaron todas las irregularidades en la recepción de gestiones de realizan.

-La señora está mal, se está poniendo “con Sansón a las patadas”, con el Cabildo; son siete inconformes, de 15 que integran el Cabildo –incluyendo a la presidenta municipal-, casi tiene a la mitad en su contra, los de MOCI no van a votar en contra porque “capaz y los degüellan”.

-Los demás no hablan, hay un terror allá, porque los pueden afectar económicamente, los van a “congelar” o bien porque puedan darse otro tipo de acciones en su contra.

Rodríguez Reyes calificó la conducta y actuar de Rabelo de la Torre, similar a la del exalcalde Eliseo Fernández Montufar.

Finalmente, indicó el documento debe presentarse antes del 20 de marzo del año en curso, fecha límite para hacerlo, y deberá contar con el voto mayoritario del Cuerpo Edilicio.