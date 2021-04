Alfredo Adame se disculpó por insultar a personas durante su campaña

En días pasados el actor Alfredo Adame salió a las calles el sábado pasado para solicitar el voto a los habitantes, sin embargo durante una entrevista pasó un carro el que le pitó y este respondió con insultos “Así como saqué a Laura Bozo… ¡Tú también c***** tu madre!”.

El actor se disculpó y dijo ser víctima del enojo al ser agredido y se comprometió a controlarse ya que asegura esto cambiará pues deberá aplicar los lineamientos con respecto a su campaña.

“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccione de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir, fui víctima del enojo y de la furia cuando pues me sentía agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para sus candidatos.

Por esta actitud, que de verdad no es la que le conviene al partido, que el partido quiere, lo nuestro es sanar a México y unirlo en vez de desunirlo y crear conflictos y crear problema”, dijo

Aseguró que demostrará que forma parte de un partido serio y sin problemas.