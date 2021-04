Alito y Elito son lo mismo y quieren heredar el Gobierno a quien les cubra las espaldas: Renato Sales

Serán el combate a la corrupción y el apoyo a los más desfavorecidos, dos de las premisas más importantes de Renato Sales Heredia, al frente del Ayuntamiento de Campeche, luego de ganar la contienda del próximo 6 de junio, y afirmó que Alito y Elito, “son lo mismo y quieren heredar el gobierno a quien les cubra las espaldas”.

En compañía de Layda Sansores San Román, candidata a la gubernatura del Estado y de su compañera de fórmula, Margarita Duarte Quijano, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Sales Heredia se registró como candidato a la presidencia municipal de Campeche, evento del que fueron testigos cientos de simpatizantes reunidos, con quienes hizo el compromiso de trabajar cotidianamente.

Señaló que las palabras regeneración y nacional son dos banderas que significan el combate a la corrupción y el apoyo a los más humildes, y son una de las claves de la verdadera transformación y cambio verdadero.

-No se da ese cambio si no se combate la corrupción y a los corruptos que tanto daño le han hecho al Estado y al Municipio. ¡Basta ya de personas que se sirvieron de la gente y no sirvieron a la gente! ¡Basta ya de mentirosos y falsos servidores públicos que traicionaron al pueblo!

-Aquí les digo que Alito y Elito son lo mismo y quieren heredar el Gobierno a quien les cubra las espaldas, como si fuera una monarquía, trasladar para no transparentar; por eso ocultan los contratos, porque hay opacidad y ¿por qué?, porque si salen, vemos que muchos de los que se ha hecho en el Municipio es para empresas yucatecas.

Sales Heredia no olvidó señalar que “venden pollo que debieron regalar, lo compran en 12 –pesos- y lo venden a más del doble ¡Eso es corrupción! Lo dijo bien Layda Sansores, nosotros no nos vamos a construir casas ni mansiones ni nos vamos a servir del pueblo, estamos aquí para servir al pueblo.

Puntualizó la 4T se trata de enfrentar con firmeza y entereza, con valor, a los que han saqueado al Estado y al municipio.

-¡No más! ¡Basta ya! Campeche no aguanta más; los campechanos quieren paz con justicia y no hay justicia si no hay equidad.

-Todo lo puede el esfuerzo del pueblo campechano; la mejor estrategia se llama pueblo y el 6 de junio tiene que ganar con MORENA, todo se puede con el esfuerzo de un pueblo, ¡todo con el pueblo, sin el pueblo nada! –concluyó.