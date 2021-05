“Alitos” y “Elitos” a la cárcel con sus empresas fantasma: Layda

Arropada por cientos de tenabeños que la proclamaron su gobernadora, la candidata de morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román, dijo que Tenabo es un pueblo guerrero que escribirá una nueva historia y advirtió a los “Alitos” y “Elitos” que se van ir a la cárcel con sus empresas fantasma.

No se confundan hermanos, vamos a escribir la historia nueva, aquí muchas cosas podrá tener Tenabo pero sí les aseguro que les falta morena y esto lo van a vivir de otra manera, agregó.

Dijo que hoy “cuidaremos todos las casillas, somos más muchos más. Es un ejército imparable, invencible, que escribirá la historia de este pueblo y la nueva historia de Campeche”.

Advirtió a los tenabeños que irán a quererlos engañar de nuevo con despensas, agárrenlas porque las compran con dinero que roban al propio pueblo, pero si les piden su credencial entonces díganles: ¡tomen su Champotón!

Hermanos, agregó, son los momentos de mayor felicidad, creo que es cuando un pueblo dice sí puedo y entre todas las desgracias y sinsabores que hemos pasado hay algo que jamás se perdió: la esperanza. Es la que nos mueve hoy y la que podrá impulsarnos para escribir ese nuevo destino que tanto luchamos. Es de justicia y la justicia termina siempre por brillar.

Por ello, subrayó, estoy segura que esto de las empresas fantasma para robar dinero del gobierno no puede quedarse así, es un delito penal no es un delito electoral solamente, va mas allá de las despensitas; ya nos vieron las cara por muchos años pero me encanta ver el renacer de un pueblo.

Sansores San Román señaló que hoy nosotros tenemos que dar fuerza al gobierno de la transformación, porque no es sólo elegir un nuevo gobierno, “nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”.

Las estrellas están alineadas, no sólo Campeche va por la 4T sino que “ya saben quien” tiene los ojos y el corazón puesto en esta tierra donde se le quiere mucho y se le demostró en el 2018, y él mismo ha dicho que amor con amor se paga.

Vamos por la justicia, señaló la Candidata, y tienen que grabárselo en el corazón.