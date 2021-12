AMLO asegura que son pocos los contagios de ómicron en México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que hasta el momento en el país el número de contagios por la nueva variante de covid-19, ómicron es baja.

Sin embargo, indicó que estará en comunicación con el gobierno de Estados Unidos para realizar estrategias que ayuden a reforzar las medidas de salud y ayude a disminuir los contagios.

“Esta nueva variante ya se ha registrado en México no mucho, no son muchos los casos, lo que tenemos como información es de que no han aumentado los contagios y lo más importante no se han incrementado los fallecimientos, eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problemas” mencionó.