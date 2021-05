AMLO felicitó desde palacio al Cruz Azul

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, felicitó desde Palacio Nacional al equipo de futbol Cruz Azul por haber ganado el campeonato de la Liga MX, luego de 23 años de no levantar una copa.

“Ví los dos goles, fueron buenos los dos goles, incluso el de Santos, solo voy a poner lo que escribí en el face..

Ya les tocaba, fueron muchos intentos y es muy importante en todo , en lo particular, en los negocios, en la política la perseverancia, el no darse por vencido, se acuerdan lo que decía Babe Ruth: ´no se puede vencer a quien no sabe rendirse, a quien nunca se ha rendido´, es decir, es cosa de tiempo, felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo”, indicó AMLO en su conferencia matutina.

AMLO felicitó al equipo Cruz Azul por ganar el torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano y acabar con una sequía de más de 23 años sin un título de liga.

“Felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo. Abrazos a los de la casa del dolor ajeno”, escribió vía twitter, al referirse a la novena estrella de los Azules del entrenador peruano Juan Reynoso sobre el Santos Laguna del estratega uruguayo Guillermo Almada.