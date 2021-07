AMLO intervendrá para bajar el precio del gas y las tortillas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el Gobierno de la Cuarta Transformación ha cumplido el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de los combustibles.

“En el caso de ninguna de las gasolinas, ni del diésel ni la luz. Hemos cumplido incluso hasta por debajo de los incrementos inflacionarios”, expuso.

En conferencia de prensa matutina anunció que el martes de la siguiente semana revisará el incremento del gas natural que se ha dado recientemente, particularmente en la Ciudad de México debido a que ciertos monopolios dominan la distribución en las colonias.

“Ya estamos analizando el asunto y lo vamos a enfrentar. (…) Si es necesario vamos a establecer un precio máximo”, aseveró.

Sobre el precio de la tortilla, el jefe del Ejecutivo dijo que su gestión revisa alternativas para regular el precio, como abrir la importación para fomentar la competencia.

“Desgraciadamente no somos autosuficientes en producción de maíz. Somos autosuficientes en producción de maíz blanco pero no de maíz amarillo. Entonces tenemos que atender el asunto pero estamos pendientes, muy pendientes. De toda la economía, que va muy bien, (…) la única cosa que me preocupa es inflación, el que mantengamos bajo control la inflación”, explicó.