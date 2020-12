Ampliar periodo de captura por quince días, no pone en riesgo a la especie: Pedro Chi

La petición que hicimos los pescadores ribereños para ampliar la temporada de captura de pulpo hasta el 31 de diciembre, no afectará la reproducción de la especie, no es una petición que represente un riesgo, aseguró Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de Campeche, quien indicó aún no han recibido respuesta.

Indicó que la temporada concluye el martes próximo, 15 de diciembre, pero hay producto en la mar.

“Está recalando el pulpo y no se trata de pulpo pequeño, no de hembras, sino pulpo macho, que significará una gran ayuda para los pescadores no solo de Campeche, también de Champotón y Seybaplaya, que al igual que nosotros, no pudieron trabajar los dos primeros meses al menos por las condiciones climáticas.

En cuanto a la molestia de los pescadores de Isla Arena mencionó que a diferencia del resto de los pescadores del estado, “desde el inicio de la temporada salieron a trabajar con buenos resultados, lo que no sucedió con los demás puertos. La petición, de aprobarse no representa peligro para la reproducción de la especie”.

Adelantó que este lunes se reunirán con las diferentes organizaciones para hablar con las autoridades y saber si es posible esta petición que nos permita aprovechar el precio.