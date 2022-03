Angelina Jolie visita Yemen en apoyo a la paz

Angelina Jolie, actriz estadounidense fue enviada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por ello visitó Yemen y de esta forma le recordó al mundo el sufrimiento olvidado de millones de personas en el país árabe.

UNHCR Special Envoy #AngelinaJolie is in Yemen to shine a light on the world's forgotten crisis.

She is meeting families affected by a brutal 7 year conflict that has left millions in need of humanitarian assistance. It is important that the people of Yemen are not left behind. pic.twitter.com/jT45sTapu5

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 7, 2022