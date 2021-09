Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore llegará a los cines en abril del 2022

¡La magia nunca se termina! Warner Bros ha anunciado a la comunidad mágica el nombre y la fecha de la próxima cinta de la saga de Animales Fantásticos, precuela de Harry Potter, universo creado por J.K Rowling.

Tendrá por nombre Los Secretos de Dumbledore y será presentada en cines el 15 de abril del próximo año.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theatres April 15, 2022. pic.twitter.com/Z66wJKPvS9

— Wizarding World (@wizardingworld) September 22, 2021