Anuncia AMLO apertura de oficina en Palacio Nacional para atender a migrantes

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se va abrir una oficina para atender a migrantes que vienen al país para las fiestas de diciembre.

En dicha oficina se van a resolver quejas sobre extorsión e inseguridad y será a través del 911 que se recibirán dichas quejas, en coordinación con dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) se les dará solución con la supervisión de presidencia.

“Me van a estar informando diariamente porque en esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo de protección a nuestros paisanos para que no los maltraten, para que no los asalten, no los extorsionen, he dado instrucciones a la Guardia Nacional para que desde que lleguen nuestros paisanos pasen las aduanas se les dé protección y apoyo y vamos a estar pendientes”, expresó el mandatario Federal.

En tanto, el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón dijo que “se le va dando seguimiento y obviamente temas difíciles o que nunca se resolvieron porque necesita presión adicional, la Oficina de Presidencia dará el seguimiento, hay asistencia jurídica obviamente, información de trámites consulares; y pues bueno el tema principal, como lo acaba de mencionar el Presidente, es limpiar d corrupción dando seguimiento viendo que funcionarios sean honestos y traten bien a connacionales que han apoyado tanto al país”.