Aprueban diputados reformas a Ley de Hacienda y Código Fiscal

Con 19 votos a favor, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Hacienda y al Código Fiscal, ambas del Estado de Campeche, armonizando ambos ordenamientos a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, así como establecer una tasa fija del 3 por ciento al Impuesto sobre Nómina, y al de Hospedaje, en la entidad.

Lo anterior durante la sesión de este jueves, en la que los dos diputados panistas, se sumaron a la bancada de Morena, pero además recibieron un voto más, pues la legisladora mocista Abigail Gutiérrez Morales, no conoce el contenido de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en el que toda abstención, se considera voto “a favor” cuando de calificar dictámenes se trata.

De acuerdo con el documento, se reforma el artículo 22 para efectos de Impuesto sobre Nóminas, la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, e indica que con ello se entiende “cuando una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, para la ejecución de obras especializadas o servicios especializados…”.

Su aprobación dio lugar a un prolongado debate en el punto de “asuntos generales”, en la que legisladores de Morena, puntualizaron son 51 empresas las que representan el 70 por ciento de los ingresos a las arcas estatales, y no los micro empresarios.

Respondieron a los señalamientos de sus homólogos priistas y mocistas, que afirmaron su pago afectaría el empleo; fueron los morenistas Héctor Malavé Gamboa y Antonio Jiménez, quienes dejaron en claro el por qué de su aprobación.

Indicaron que esos recursos permitirán adquirir medicamentos y equipos para la atención de los ciudadanos, y son los Estados los que deben ver la manera de recaudar y hacerlo de manera sana, al tiempo que cuestionaron a los legisladores del tricolor el ¿por qué ahora?, protestaban cuando dejaron al Estado con una deuda de la administración anterior de mil 468 millones de pesos.

Indicaron que el objetivo es cuidar al pueblo de Campeche y generar bienestar en un estado colapsado y se aprobó porque gobiernos anteriores dejaron a más de 700 mil campechanos en situación de pobreza; 400 mil en la disyuntiva de comer o pagar transporte, servicios de salud, comprar ropa o pagar la luz.

-El 18.5 por ciento de la población de los Municipios de Calakmul y Candelaria están debajo de la línea de pobreza; 170 mil no pueden adquirir una canasta básica, el 70 por ciento de los niños y jóvenes están en pobreza extrema comparado con esta misma población en entidades del norte del país, entre otros y puntualizaron 40 mil micro empresas no tienen empleados y pidieron no mentir con sus argumentos.

Ante esta andanada de señalamientos sobre los efectos negativos de administraciones estatales anteriores, la respuesta de la bancada tricolor fue que los ciudadanos no dieron mayoría absoluta a ningún partido político e insistir en que los micro empresarios serán los afectados, así como los Gobiernos municipales pues los Ayuntamientos también deben pagar impuestos.

Puntualizaron lo que se hace con estas modificaciones, es “blindar” a los grandes empresarios, que las 51 grandes empresas que hay en la entidad –en su mayoría en Ciudad del Carmen, vinculadas a la actividad petrolera-, no se lleven los recursos, cuidar a los micros y garantizar que el Estado pueda contar con recursos.