Denuncia ciudadano que es intimidado por ex alcalde de Campeche

Roberto Briceño Zozaya denunció el acoso y la intimidación que ha recibido de gente cercana al ex alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, luego de que solicitara información sobre los 492 contratos que el ex edil realizó y que puso en reserva, es decir, información que no es pública.

Briceño Zozaya responsabilizó al ex edil de lo que le pase a él o a su familia debido a que en los alrededores de su vivienda hay camionetas blancas merodeando.

“Eliseo no te tengo miedo, ya sé que hasta me estás siguiendo, los vecinos me están diciendo que hasta hay camionetas blancas paradas en donde yo vivo y hasta le están tomando fotos; ya presenté una denuncia si me llega a pasar algo a mí o a mi familia”.

“Hasta tus mismos trabajadores me andan siguiendo donde yo estoy comiendo ya hasta me preguntaron si estaban buenos los tacos, en lugar de que me estés dando miedo simplemente me estás dando más valor porque sé que estoy haciendo las cosas bien y voy a descubrir todo lo que tienen tus contratos”, concluyó.