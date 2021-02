Aún no habrá retorno a clases presenciales en Campeche: Seduc

El secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis, insistió que ni las escuelas privadas ni públicas retornarán a clases presenciales.

Precisó que en Campeche no hay programado ningún regreso debido a que aún no se tienen las condiciones óptimas para alumnos, padres de familia y personal docente, ante la pandemia de covid-19.

Y es que a nivel nacional, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares expuso que iniciaría un movimiento en conjunto con su comunidad para reabrir dentro del marco de la ley que la ampara, sin embargo, en Campeche no habrá aún retorno para no exponer a la niñez campechana.

“Hasta que se tenga la seguridad de que no tengamos contagio alguno y que no se ponga en riesgo la salud de los niños y de los maestros, así como de los padres de familia, no se estará regresando a las clases presenciales”, declaró.