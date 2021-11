Avanzan rumbo a Qatar, CONCACAF buscará su cuarto boleto

Después de que la FIFA definió cómo será el repechaje para la Concacaf, la selección que quede en el cuarto sitio del Octagonal se medirá a una selección oceánica para su boleto al Mundial de Qatar 2022.

De esta forma la CONCACAF buscará su cuarto boleto a Qatar 2022 ante Oceanía en uno de los dos Repechajes intercontinentales, mientras que la Conmebol se enfrentará a Asia, así lo marcó el sorteo de la FIFA que se celebró este viernes.

El cuarto puesto del Octagonal de la Concacaf se medirá ante el primer lugar de Oceanía en partido único para jugarse el 13 o 14 de junio del 2022.

Y el cuarto puesto de Concacaf le pertenece a Panamá, y todo indica que Nueva Zelanda será el ganador de Oceanía.

En Sudamérica, el quinto lugar será la Selección que busque su pase a Qatar 2022 a través del Repechaje ante Asia. Hasta el momento, Perú es el quinto puesto de la Conmebol y que podría ser el equipo que busque esa plaza, tal y como lo hizo para Rusia 2018 donde se enfrentó a Nueva Zelanda.

