Bloquean accesos a las oficinas del Palacio Municipal.

Personal del Ayuntamiento de Campeche aplica estricta vigilancia para quienes deseen entrar al Palacio Municipal.

No solo debes decir a qué área quieres ir, también debes explicar qué trámite vas a hacer para tener el “permiso” de quienes están en el módulo de “bienvenida”.

El problema surge cuando no encuentras el área que buscas, porque de inmediato te mandan a una persona para decirte que está prohibido estés en otro lado y debes salir.

No vale explicación alguna. No sirve de nada decir que no encontrabas el área, tampoco que no estás cometiendo una falta.

Gentilmente te escoltan a la salida donde te dan las gracias por la visita.