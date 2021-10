Blue Origin permitió viajar a las estrellas al actor William Shatner, conocido mejor como el Capitán Kirk

Muy conocido por todos los longevos y no tan longevos, el actor William Shatner, el hombre que encarnó por años al icónico Cápitan Kirk en la exitosa y aclamada serie Star Trek, tuvo la oportunidad de viajar al espacio a bordo del cohete New Shepard, creado por la compañía tecnológica del multimillonario Jeff Bezos, Blue Origin.

Shatner de 90 años tuvo la oportunidad de trasladarse con otros astronautas; Crhis Boshuizen, cofundador la plataforma de investigación química y la vicepresidenta de Misiones y Operaciones de Vuelo de Blue Origin.

El cohete se elevó a más de 100 kilómetros de altura antes de volver a la tierra, en un lapso de 10 minutos.

Al regresar de la misión espacial, Shatner publicó en su cuenta de Twitter una cita de Issac Newton, pues no pudo contener su emoción y saber que a sus 90 años logró llegar a las estrellas.

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore, diverting myself in now & then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.🚀 pic.twitter.com/ZY2Ka8ij7z

