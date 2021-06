Brasil sigue paso perfecto en eliminatoria sudamericana rumbo a Catar 2022

Brasil debió esforzarse para vencer a Ecuador por 2 goles a 0 y, con su quinta victoria en otros tantos partidos, amplió su ventaja sobre Argentina en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de Catar 2022.

El encuentro cerró la séptima jornada, que había comenzado el jueves con las victorias de Colombia y Bolivia, los empates de Argentina con Chile y Uruguay con Ecuador.

Vale recordar que la jornadas 5 y 6 fueron pospuestas para después de la Copa América.

No le resultó sencillo a Brasil el esquema que utilizó Ecuador para frenarlo en el primer tiempo. Mientras pudo, lo presionó bien arriba y no lo dejó crear juego con claridad, aunque no tuvo profundidad para inquietar a Alisson.

De tanto buscarlo, la Canarinha encontró el gol gracias a Richarlison, quien apareció por izquierda para vencer a Domínguez. La “verdeamrelha” sentenció el pleito cuando Neymar, en su segundo intento, marcó de penal el 2-0.

En otros duelos, Colombia y Bolivia resultaron los grandes ganadores de la jornada de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de Catar 2022, que además tuvo dos empates entre aspirantes a las cuatro plazas directas que pone en juego la competición.