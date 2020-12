Bronze y Lewandowski, jugadores del año y Premios The Best FIFA 2020

Los grandes triunfadores de la ceremonia de los galardones The Best FIFA Football Awards de este año -celebrada virtualmente desde la sede de la FIFA en Zúrich- fueron Lucy Bronze y Robert Lewandowski, dos astros del fútbol femenino y masculino respectivamente.

El delantero polaco del FC Bayern München Robert Lewandowski recibió el premio The Best al Jugador de la FIFA por primera vez en su carrera. De igual modo, esta ha sido la primera ocasión en la que la defensa Lucy Bronze se corona como mejor jugadora de la FIFA, tras un final de temporada impecable con el Olympique Lyonnais antes de volver a Inglaterra para alistarse en las filas del Manchester City WFC.

Tras obtener el galardón en 2017, la actual seleccionadora del combinado holandés Sarina Wiegman recibió el premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino por segunda vez en su carrera.

Por otro lado, el alemán Jürgen Klopp obtuvo el The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino por segundo año consecutivo, tras ganar con el Liverpool FC su primera Premier League después de 30 años de sequía en la liga inglesa.

Klopp se alzó con el trofeo frente a Hans-Dieter Flick (FC Bayern Múnich) tras una apretada votación que se decidió por los votos de los seleccionadores nacionales.

El arquero alemán del FC Bayern Múnich Manuel Neuer se hizo con el premio The Best al Guardameta de la FIFA y Sarah Brouhaddi, portera francesa del Olympique Lyonnais, terminó su increíble trayectoria alzándose con el trofeo The Best a la Guardameta de la FIFA.

Equipo del Año: Miles de futbolistas de todo el mundo votaron en los premios FIFA FIFPro World11 Masculino y FIFA FIFPro World11 Femenino para elegir a su once ideal del 2020: El equipo masculino quedó así: Guardameta: Alisson Becker (Liverpool FC). Defensas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC), Alphonso Davies* (FC Bayern München), Sergio Ramos (Real Madrid CF) y Virgil van Dijk (Liverpool FC).

Centrocampistas: Thiago Alcântara (FC Bayern München/Liverpool FC), Kevin De Bruyne (Manchester City FC) y Joshua Kimmich (FC Bayern München).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Robert Lewandowski (FC Bayern München) y Lionel Messi (FC Barcelona).